Ястремська продовжує боротьбу: визначилися півфіналістки на турнірі WTA в Ноттінгемі

Стали відомі всі півфіналістки на турнірі серії WTA 250 у британському Ноттінгемі. Ними стали Даяна Ястремська (46, Україна), Магда Лінетт (31, Польща), Маккартні Кесслер (42, США) та Ребекка Шрамкова (38, Словаччина).

Ястремська вийшла у свій перший півфінал у кар'єрі на трав'яному покритті, обгравши канадійку Лейлу Фернандес (30) - 6:3, 7:6(6).

Суперницею нашої тенісистки стане Лінетт, яка перемогла представницю Данії Клару Таусон (23) з рахунком 6:2, 7:5. Причому у другій партії полька програвала 2:5.

Кесслер у чвертьфіналі здолала минулорічну переможницю турніру в Ноттінгемі, британку Кеті Бултер (39) - 6:3, 3:6, 6:4. У вирішальному сеті американці вдалося переломити хід зустрічі, програючи 2:4.

Шрамкова обіграла в останньому поєдинку дня чешку Лінду Носкову. Рахунок матчу 3:6, 6:4, 6:4.

Цікаво, що усі переможниці чвертьфіналів виявилися сильнішими за суперниць, які знаходяться вище за них у рейтингу. І для всіх півфінал на траві стане першим у кар'єрі.

Півфінальні пари турніру WTA 250 у Ноттінгемі:

Даяна Ястремська (Україна) – Магда Лінетт (Польща)

Маккартні Кесслер (США) – Ребекка Шрамкова (Словаччина)

Нагадаємо, що в стартовому матчі на турнірі в Ноттінгемі Ястремська перемогла сербку Ольгу Данилович (37), а у другому колі здолала хорватку Антонію Ружич (98).