Фрітц завдяки зняттю Джоковича посів третє місце на турнірі Six Kings Slam

Американський тенісист Тейлор Фрітц (4) став третім призером комерційного турніру Six Kings Slam, який з 15 по 18 жовтня проходить у саудівському Ер-Ріяді.

У матчі за третє місце представник США виграв перший сет у Новака Джоковича (5) на тай-брейку, після чого серб вирішив відмовитися від подальшої боротьби.

Six Kings Slam

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)

Призовий фонд: $13,500,000

Матч за третє місце, 18 жовтня

Тейлор Фрітц (США) – Новак Джокович (Сербія) 7:6(4), відмова Джоковича

Зазначимо, що в офіційних змаганнях Фрітц не зумів виграти жодної з 11 проведених зустрічей проти Джоковича.

Трохи пізніше 18 жовтня відбудеться фінальний матч турніру між Карлосом Алькарасом (1, Іспанія) та Янніком Сіннером (2, Італія). Переможець отримає призові в розмірі 6 мільйонів доларів.