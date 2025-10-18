Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Фрітц завдяки зняттю Джоковича посів третє місце на турнірі Six Kings Slam

Станіслав Матусевич — 18 жовтня 2025, 21:30
Фрітц завдяки зняттю Джоковича посів третє місце на турнірі Six Kings Slam
Тейлор Фрітц
Getty images

Американський тенісист Тейлор Фрітц (4) став третім призером комерційного турніру Six Kings Slam, який з 15 по 18 жовтня проходить у саудівському Ер-Ріяді.

У матчі за третє місце представник США виграв перший сет у Новака Джоковича (5) на тай-брейку, після чого серб вирішив відмовитися від подальшої боротьби.

Six Kings Slam
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)
Призовий фонд: $13,500,000
Матч за третє місце, 18 жовтня

Тейлор Фрітц (США)  Новак Джокович (Сербія) 7:6(4), відмова Джоковича

Зазначимо, що в офіційних змаганнях Фрітц не зумів виграти жодної з 11 проведених зустрічей проти Джоковича.

Трохи пізніше 18 жовтня відбудеться фінальний матч турніру між Карлосом Алькарасом (1, Іспанія) та Янніком Сіннером (2, Італія). Переможець отримає призові в розмірі 6 мільйонів доларів.

Новак Джокович Тейлор Фрітц

Новак Джокович

Джокович – про чергову поразку від Сіннера: Хотів би обмінятися тілами з кимось молодшим
Класичне протистояння: Алькарас і Сіннер зустрінуться в фіналі турніру Six Kings Slam
Фрітц і Сіннер здобули перемоги на старті турніру Six Kings Slam
Наступне запитання, будь ласка, – Джокович прокоментував поразку від 204 ракетки світу в Шанхаї
Джокович програв 204 ракетці світу півфінал Мастерсу в Шанхаї

Останні новини