Людмила Кіченок вийшла у чвертьфінал парного розряду на турнірі в Бад-Гомбурзі
Людмила Кіченок разом з австралійкою Еллен Перес вийшли у чвертьфінал парного розряду на турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. У стартовому матчі другі сіяні не без проблем обіграли дует Ізабель Гаверлаг (Нідерланди)/Інгрід Мартінс (Бразилія).
Гра тривала 1 годину 44 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(3), 5:7, 10-8.
Кіченок та Перес за гру 1 раз подали навиліт, зробили 6 подвійних помилок та 1 брейк. На рахунку їхніх суперниць 5 ейсів, 5 помилок на подачі та 2 брейки.
Людмила Кіченок (Україна)/Еллен Перес (Австралія) – Ізабель Гаверлаг (Нідерланди)/Інгрід Мартінс (Бразилія) 7:6(3), 5:7, 10-8
У чвертьфіналі змагань Кіченок та Перес зіграють проти пари Чань Хао-Чін (Китайський Тайбей)/Клара Таусон (Данія).
Нагадаємо, що напередодні в одиночному розряді на турнірі у Бад-Гомбурзі Еліна Світоліна перемогла бельгійку Елізе Мертенс, а Марта Костюк поступилася американці Еммі Наварро.