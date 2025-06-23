Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Теніс

Людмила Кіченок вийшла у чвертьфінал парного розряду на турнірі в Бад-Гомбурзі

Станіслав Матусевич — 23 червня 2025, 17:09
Людмила Кіченок вийшла у чвертьфінал парного розряду на турнірі в Бад-Гомбурзі
Людмила Кіченок
instagram.com/lyuda_kichenok

Людмила Кіченок разом з австралійкою Еллен Перес вийшли у чвертьфінал парного розряду на турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. У стартовому матчі другі сіяні не без проблем обіграли дует Ізабель Гаверлаг (Нідерланди)/Інгрід Мартінс (Бразилія).

Гра тривала 1 годину 44 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(3), 5:7, 10-8.

Кіченок та Перес за гру 1 раз подали навиліт, зробили 6 подвійних помилок та 1 брейк. На рахунку їхніх суперниць 5 ейсів, 5 помилок на подачі та 2 брейки.

Bad Homburg Open WTA 500
Бад-Гомбург, Німеччина, трава
Призовий фонд: $1,064,510
Перше коло парного розряду, 23 червня

Людмила Кіченок (Україна)/Еллен Перес (Австралія) – Ізабель Гаверлаг (Нідерланди)/Інгрід Мартінс (Бразилія) 7:6(3), 5:7, 10-8

У чвертьфіналі змагань Кіченок та Перес зіграють проти пари Чань Хао-Чін (Китайський Тайбей)/Клара Таусон (Данія).

Нагадаємо, що напередодні в одиночному розряді на турнірі у Бад-Гомбурзі Еліна Світоліна перемогла бельгійку Елізе Мертенс, а Марта Костюк поступилася американці Еммі Наварро.

Людмила Кіченок парний розряд Еллен Перес WTA 500

Людмила Кіченок

Кіченок і Раутліфф не змогли вийти у півфінал парного розряду в Берліні
П'ятеро українок виступлять в основній сітці парного розряду на Вімблдоні
Кіченок вийшла у чвертьфінал парного розряду турніру WTA 500 у Берліні
Кіченок і Раутліфф програли у парному півфіналі на турнірі WTA 500 у Лондоні
Людмила Кіченок зіграє у парному півфіналі на турнірі WTA 500 у Лондоні

Останні новини