Кіченок і Перес прикро поступилися в фіналі парного розряду на турнірі в Бад-Гомбурзі

Людмила Кіченок разом з австралійкою Еллен Перес не змогли стати переможницями парного розряду на турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. У фіналі вони дозволили виконати камбек дуету Ханью Гуо (Китай)/Александра Панова (-).

Поєдинок тривав 1 годину 48 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 7:6(4), 10-5.

Кіченок і Перес впевнено контролювали гру і вели у другому сеті 5:4 з брейком, не дозволивши суперницям заробити на той момент жодного брейк-пойнту. Однак на матч подати не вдалося, після чого україно-австралійська пара програла і тай-брейк другой партії, і супертай-брейк.

Кіченок та Перес за гру 3 рази подали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 2 брейки. На рахунку їхніх суперниць 2 ейси, 2 помилки на подачі та 1 брейк.