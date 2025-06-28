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Кіченок і Перес прикро поступилися в фіналі парного розряду на турнірі в Бад-Гомбурзі

Станіслав Матусевич — 28 червня 2025, 14:07
Кіченок і Перес прикро поступилися в фіналі парного розряду на турнірі в Бад-Гомбурзі
Людмила Кіченок
Getty images

Людмила Кіченок разом з австралійкою Еллен Перес не змогли стати переможницями парного розряду на турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. У фіналі вони дозволили виконати камбек дуету Ханью Гуо (Китай)/Александра Панова (-).

Поєдинок тривав 1 годину 48 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 7:6(4), 10-5.

Кіченок і Перес впевнено контролювали гру і вели у другому сеті 5:4 з брейком, не дозволивши суперницям заробити на той момент жодного брейк-пойнту. Однак на матч подати не вдалося, після чого україно-австралійська пара програла і тай-брейк другой партії, і супертай-брейк.

Кіченок та Перес за гру 3 рази подали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 2 брейки. На рахунку їхніх суперниць 2 ейси, 2 помилки на подачі та 1 брейк.

Bad Homburg Open WTA 500
Бад-Гомбург, Німеччина, трава
Призовий фонд: $1,064,510
Фінал парного розряду, 28 червня

Ханью Гуо (Китай)/Александра Панова (-) – Людмила Кіченок (Україна)/Еллен Перес (Австралія) – 4:6, 7:6(4), 10-5

Кіченок провела свій 24 фінал у парному розряді на рівні WTA. Українка здобула 11 титулів.

Нагадаємо, що Людмила Кіченок і Перес у матчі першого кола в Бад-Гомбурзі перемогли пару Ізабель Гаверлаг (Нідерланди)/Інгрід Мартінс (Бразилія). У чвертьфіналі українка та австралійка обіграли дует Чань Хао-Чін (Китайський Тайбей)/Клара Таусон (Данія), а в півфіналі були сильнішими за Тімеа Бабош (Угорщина) та Луїзу Стефані (Бразилія).

Людмила Кіченок парний розряд Еллен Перес WTA 500

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