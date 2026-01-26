Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Визначилися всі чвертьфіналісти Australian Open в чоловічому одиночному розряді

Станіслав Матусевич — 26 січня 2026, 14:52
Визначилися всі чвертьфіналісти Australian Open в чоловічому одиночному розряді
Бен Шелтон
Getty images

26 січня визначилася друга четвірка чвертьфіналістів на Australian Open. Ними стали Лоренцо Музетті (5, Італія), Яннік Сіннер (1, Італія), Новак Джокович (4, Сербія) та Бен Шелтон (7, США).

Музетті у поєдинку 1/8 фіналу переміг американця Тейлора Фрітца (9) з рахунком 6:2, 7:5, 6:4. Лоренцо вперше в кар'єрі дістався до чвертьфіналу австралійського мейджору.

Наступним суперником італійця стане десятиразовий чемпіон Australian Open Джокович, який пройшов стадію 1/8 фіналу без боротьби після зняття чеха Якуба Меншика (17) напередодні через травму. Новак має 9 перемог у 10 очних зустрічах проти Музетті.

Лідер світового рейтингу Сіннер розібрався зі своїм співвітчизником Лучано Дардері (25) – 6:1, 6:3, 7:6(2), і виграв 18 поспіль матч у Мельбурні. За цим показником Яннік посідає 5 місце в історії.

У чвертьфіналі Australian Open Сіннер зустрінеться з Шелтоном. Американець впорався з Каспером Руудом (13, Норвегія) з рахунком 3:6, 6:4, 6:3, 6:4. Перша ракетка світу має велику перевагу в матчах із Шелтоном: 8 перемог у 9 поєдинках.

Чвертьфінальні пари Australian Open

  • Карлос Алькарас (Іспанія) – Алекс де Мінор (Австралія)
  • Лернер Тьєн (США) – Александр Звєрєв (Німеччина)
  • Лоренцо Музетті (Італія) – Новак Джокович (Сербія)
  • Яннік Сіннер (Італія) – Бен Шелтон (США)

Нагадаємо, що трохи раніше визначилися всі чвертьфіналістки Australian Open в жіночому одиночному розряді.

Australian Open Новак Джокович Яннік Сіннер

Яннік Сіннер

Сіннер був близький до зняття в третьому колі Australian Open, однак зумів виграти матч
Алькарас обіграв Сіннера у виставковому матчі з шаленим призовим фондом
Сіннер і Алькарас із колосальним розривом випередили інших тенісистів за призовими у 2025 році
Сіннер – про титул на АТР Finals: Відчуваю, що став кращим гравцем, ніж минулого року
Алькарас залишився на вершині, Сачко – перша ракетка України в оновленому рейтингу АТР

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік