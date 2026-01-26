Визначилися всі чвертьфіналісти Australian Open в чоловічому одиночному розряді
26 січня визначилася друга четвірка чвертьфіналістів на Australian Open. Ними стали Лоренцо Музетті (5, Італія), Яннік Сіннер (1, Італія), Новак Джокович (4, Сербія) та Бен Шелтон (7, США).
Музетті у поєдинку 1/8 фіналу переміг американця Тейлора Фрітца (9) з рахунком 6:2, 7:5, 6:4. Лоренцо вперше в кар'єрі дістався до чвертьфіналу австралійського мейджору.
Наступним суперником італійця стане десятиразовий чемпіон Australian Open Джокович, який пройшов стадію 1/8 фіналу без боротьби після зняття чеха Якуба Меншика (17) напередодні через травму. Новак має 9 перемог у 10 очних зустрічах проти Музетті.
Лідер світового рейтингу Сіннер розібрався зі своїм співвітчизником Лучано Дардері (25) – 6:1, 6:3, 7:6(2), і виграв 18 поспіль матч у Мельбурні. За цим показником Яннік посідає 5 місце в історії.
У чвертьфіналі Australian Open Сіннер зустрінеться з Шелтоном. Американець впорався з Каспером Руудом (13, Норвегія) з рахунком 3:6, 6:4, 6:3, 6:4. Перша ракетка світу має велику перевагу в матчах із Шелтоном: 8 перемог у 9 поєдинках.
Чвертьфінальні пари Australian Open
- Карлос Алькарас (Іспанія) – Алекс де Мінор (Австралія)
- Лернер Тьєн (США) – Александр Звєрєв (Німеччина)
- Лоренцо Музетті (Італія) – Новак Джокович (Сербія)
- Яннік Сіннер (Італія) – Бен Шелтон (США)
Нагадаємо, що трохи раніше визначилися всі чвертьфіналістки Australian Open в жіночому одиночному розряді.