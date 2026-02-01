Українська правда
Алькарас став чемпіоном Australian Open, не давши Джоковичу встановити рекорд усіх часів

Станіслав Матусевич — 1 лютого 2026, 13:48
Лідер світового рейтингу іспанець Карлос Алькарас став чемпіоном Australian Open 2026, обігравши в фіналі легендарного серба Новака Джоковича (4).

Гра тривала 3 години 4 хвилини і завершилася з рахунком 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

38-річний Джокович після сенсаційної перемоги в півфіналі над Янніком Сіннером (2) яскраво розпочав і фінальну зустріч. Першу партію він провів, ніби в найкращі свої часи, і виграв її 6:2.

Надалі не вистачило сил, та й Алькарас прийшов до тями, раз по раз видаючи шедевральні хайлайти. Іспанець заволодів перевагою та взяв три поспіль наступні сети, вперше ставши чемпіоном Australian Open.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
Фінал, 1 лютого

Карлос Алькарас (Іспанія) – Новак Джокович (Сербія) 2:6, 6:2, 6:3, 7:5

Іспанець здобув п'яту перемогу в десяти очних зустрічах із сербом.

Алькарас у свої 22 роки став наймолодшим гравцем в історії, хто зібрав кар'єрний Grand Slam, тобто, в різні роки виграв усі чотири мейджори.

Також Карлос став наймолодшим переможцем семи Слемів, обійшовши на рік шведа Бйорна Борга.

Десятиразовий переможець Australian Open Новак Джокович не зумів покращити своє досягнення. Найголовніше, Новаку не вдалося завоювати 25 трофей на турнірах Grand Slam, щоб випередити Маргарет Корт і стати одноосібним рекордсменом за цим показником як у чоловіків, так і у жінок.

Нагадаємо, що напередодні визначилася чемпіонка австралійського мейджору в жіночому одиночному розряді.

