Друга поспіль росіянка стане наступною суперницею Світоліної на Australian Open
18-річна росіянка Мірра Андрєєва (7) стала суперницею Еліни Світоліної (12) по 1/8 фіналу Australian Open. "Нейтральна" тенісистка у матчі третього кола перемогла румунку Єлену Габріелу Русе (79).
Гра тривала 1 годину 37 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.
Мірра Андрєєва (-) – Єлена Габріела Русе (Румунія) 6:3, 6:4
Зазначимо, що Русе на старті цьогорічного Australian Open обіграла українку Даяну Ястремську (27).
Світоліна та Андрєєва зустрічалися між собою один раз. Минулого року у чвертьфіналі "тисячника" в Індіан-Веллсі росіянка виявилася сильнішою. Матч цих тенісисток в 1/8 фіналу австралійського мейджору відбудеться 25 січня, час початку поєдинку визначиться пізніше.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).
У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22).