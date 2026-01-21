Дві українки зіграють 22 січня на Australian Open: визначився час

Українські тенісистки Даяна Ястремська і Надія Кіченок 22 січня проведуть стартові матчі парного розряду на Australian Open.

Ястремська разом з американкою Алішею Паркс протистоятимуть 16 сіяному дуету Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція).

Кіченок та японка Макото Ніномія зіграють проти австралійської пари Емерсон Джонс/Астра Шарма, яякі отримали вайлд-кард на змагання.

Розклад матчів українок на Australian Open на 22 січня

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд: А$43,436,000

Перше коло парного розряду

05:00*. Даяна Ястремська (Україна)/Аліша Паркс (США) – Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція), корт Court 8, 3-м запуском, після матчу Ідальго/Трхак – Хеліоваара/Паттен.

05:00*. Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Емерсон Джонс/Астра Шарма (Австралія), корт Court 6, 3-м запуском, після матчу Ван Сіньюй – Остапенко.

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, що в одиночному розряді Australian Open боротьбу з українок продовжує лише Еліна Світоліна. У третьому колі турніру наша тенісистка зіграє проти росіянки Діани Шнайдер.