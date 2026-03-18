Дві українки стартують на турнірі в Маямі: визначився час початку матчів

Даяна Ястремська (54) і Юлія Стародубцева (108) 18 березня проведуть матчі першого кола на турнірі серії WTA 1000 в американському Маямі.

Ястремська зіграє проти місцевої тенісистки Ешлін Крюгер (79). Спортсменки раніше не зустрічалися, а останнім матчем Крюгер була поразка у третьому колі "тисячника" в Індіан-Веллсі минулого тижня від Еліни Світоліної.

Стародубцева протистоятиме уродженці Києва німкені Єві Лис (77). Єдина гра між ними відбулася восени 2025 року в Токіо, тоді українка поступилася.

Розклад матчів українок у Маямі на 18 березня

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Перше коло

17:00*. Даяна Ястремська (Україна) – Ешлін Крюгер (США), корт Court 1, 1-м запуском.

20:00*. Юлія Стародубцева (Україна) – Єва Лис (Німеччина), корт Court 1, 3-м запуском, після матчу Опелка – Боргеш.

* Орієнтовний час початку матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.