Дві українки стартують на турнірі в Маямі: визначився час початку матчів
Даяна Ястремська
Даяна Ястремська (54) і Юлія Стародубцева (108) 18 березня проведуть матчі першого кола на турнірі серії WTA 1000 в американському Маямі.
Ястремська зіграє проти місцевої тенісистки Ешлін Крюгер (79). Спортсменки раніше не зустрічалися, а останнім матчем Крюгер була поразка у третьому колі "тисячника" в Індіан-Веллсі минулого тижня від Еліни Світоліної.
Стародубцева протистоятиме уродженці Києва німкені Єві Лис (77). Єдина гра між ними відбулася восени 2025 року в Токіо, тоді українка поступилася.
Розклад матчів українок у Маямі на 18 березня
Miami Open – WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Перше коло
17:00*. Даяна Ястремська (Україна) – Ешлін Крюгер (США), корт Court 1, 1-м запуском.
20:00*. Юлія Стародубцева (Україна) – Єва Лис (Німеччина), корт Court 1, 3-м запуском, після матчу Опелка – Боргеш.
* Орієнтовний час початку матчу за київським часом
Z povnym rozkladom zmahalʹnoho dnya mozhna oznayomytysʹ TUT.
В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.
Нагадаємо, що Стародубцева пробилася в основну сітку турніру в Маямі через кваліфікацію. У її півфіналі Юлія здолала австралійку Медісон Інгліс (139), а у фіналі обіграла американку Мері Стояну (179).