Росіянкам на Australian Open не місце: огляд матчу 1/8 фіналу Світоліна – Андрєєва
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (12) перемогла першу ракетку Росії Мірру Андрєєву (7) у матчі 1/8 фіналу Australian Open і пробилася до чвертьфіналу турніру.
Гра тривала 1 годину 23 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 6:4.
Огляд матчу
Еліна Світоліна (Україна) – Мірра Андрєєва (-) 6:2, 6:4
Суперниці зустрічалися вдруге, українка зрівняла рахунок, 1:1. У чвертьфіналі змагань Світоліна зіграє проти третьої ракетки світу Коко Гофф зі США.
31-річна одеситка вчетверте вийшла у чвертьфінал Australian Open. Раніше їй вдалаося це у 2018, 2019 та 2025 роках. Загалом же Еліна 14 раз зіграє у чвертьфіналах турнірів Grand Slam.
Від початку сезону-2026 Світоліна не знає гіркоти поразок, здобувши 9 перемог поспіль і титул в Окленді.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).
У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22).