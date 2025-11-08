Легенда світового тенісу здобув свій 101 титул в АТР-турі

Легендарний серб Новак Джокович (5) став переможцем турніру серії АТР 250, який проходив у Афінах. Титул став 101-м на рівні АТР-туру у кар'єрі видатного тенісиста. У вирішальному матчі Джокович обіграв італійця Лоренцо Музетті (9).

Гра тривала 2 години 20 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:3, 7:5.

У вирішальному сеті Джокович тричі виходив уперед з брейком, а відіграти подачу Музетті вдалося на один раз менше.

Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 2025 – АТР 250

Афіни, Греція, хард (зал)

Призовий фонд: $766,715

Фінал, 8 листопада

Новак Джокович (Сербія) – Лоренцо Музетті (Італія) 4:6, 6:3, 7:5

Суперники зустрічалися вдесяте, дев'ять перемог на рахунку серба. З нового тижня Джокович підніметься на четверту сходинку світового рейтингу.

Новак зі 101 титулом продовжує знаходитися на 3 позиції в списку гравців із найбільшою кількістю перемог на турнірах АТР. Більше лише у американця Джиммі Коннорса (109) та швейцарця Роджера Федерера (103).

Ввечері 8 листопада Джокович має оголосити, чи візьме він участь у Підсумковому турнірі, який стартує вже наступного дня.

Музетті після поразки у фіналі в Меці не зумів обійти канадця Фелікса Оже-Альяссіма (8) у суперечці за останню путівку на АТР Finals. Від рішення Джоковича щодо участі у змаганнях буде залежати, поїде італієць до Турина запасним чи основним гравцем.

Нагадаємо, що титул на турнірі серії АТР 250 у французькому Меці завоював кривдник Віталія Сачка американець Лернер Тьєн (38).