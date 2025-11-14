Одразу п'ять британців вийшли у півфінал парного розряду Підсумкового турніру

Дует Харрі Хеліоваара (Фінляндія)/Генрі Паттен (Велика Британія) став останнім учасником півфіналів парного розряду на Підсумковому турнірі, що проходить в італійському Турині. У третьому турі групи "Джон Макінрой" фін і британець обіграли своїх прямих конкурентів за вихід у плейоф, сальвадорця Марсело Аревало та хорвата Мате Павича.

Рахунок зустрічі 7:6(5), 6:2.

АТР Finals

Турин, Італія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий етап, пари, 14 листопада

Харрі Хеліоваара (Фінляндія)/Генрі Паттен (Велика Британія) – Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватія) 7:6(5), 6:2

У групі "Джон Макінрой" залишилося провести один матч. 14 листопада о 19:00 за київським часом на корт вийдуть британці Джо Солсбері/Ніл Скупскі та американці Крістіан Гаррісон/Еван Кінг.

Однак ця гра ніяк не вплине на розташування дуетів у турнірній таблиці. Представники Великої Британії достроково виграли свій квартет, а їхні суперники вже не мають шансів потрапити до плейоф.

Таким чином, визначилися обидві півфінальні пари у змаганнях дуетів на ATP Finals. Варто зазначити, що п'ятеро з восьми тенісистів є британцями, і четверо з них зустрінуться в одному поєдинку.

Півфінальні пари у змаганнях дуетів на Підсумковому турнірі

Сімоне Болеллі/Андреа Вавассорі (Італія) – Харрі Хеліоваара (Фінляндія)/Генрі Паттен (Велика Британія)

Харрі Хеліоваара (Фінляндія)/Генрі Паттен (Велика Британія) Джо Солсбері/Ніл Скупскі (Велика Британія) – Джуліан Кеш/Ллойд Гласспул (Велика Британія)

Матчі цієї стадії змагань відбудуться 15 листопада.

Нагадаємо, що 14 листопада о 21:30 за київським часом визначиться останній півфіналіст в одиночному розряді Підсумкового турніру від групи "Бйорн Борг". В очній зустрічі зійдуться Александр Звєрєв (3, Німеччина) та Фелікс Оже-Альяссім (8, Канада).