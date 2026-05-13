Теніс

Семеро українських тенісисток виступлять у парному розряді Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 13 травня 2026, 18:54
Людмила та Надія Кіченок
ФТУ

Визначився заявочний список учасниць парного розряду на другому мейджорі сезону, Ролан Гаррос. До нього увійшли семеро українських тенісисток, які зіграють у шести парах.

Пари за участю українських тенісисток на Ролан Гаррос

  • Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна)
  • Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США)
  • Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія)
  • Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія)
  • Юлія Стародубцева (Україна)/Магда Лінетт (Польща)
  • Олександра Олійникова (Україна)/Панна Удварді (Угорщина)

З повним списком учасниць парного розряду можно ознайомитись тут

Поточного сезону французький турнір Grand Slam відбудеться з 24 травня по 7 червня.

Нагадаємо, що в основній сітці одиночного розряду Ролан Гаррос від України виступить рекордна кількість учасниць.

