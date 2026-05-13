Семеро українських тенісисток виступлять у парному розряді Ролан Гаррос
Людмила та Надія Кіченок
ФТУ
Визначився заявочний список учасниць парного розряду на другому мейджорі сезону, Ролан Гаррос. До нього увійшли семеро українських тенісисток, які зіграють у шести парах.
Пари за участю українських тенісисток на Ролан Гаррос
- Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна)
- Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США)
- Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія)
- Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія)
- Юлія Стародубцева (Україна)/Магда Лінетт (Польща)
- Олександра Олійникова (Україна)/Панна Удварді (Угорщина)
З повним списком учасниць парного розряду можно ознайомитись тут.
Поточного сезону французький турнір Grand Slam відбудеться з 24 травня по 7 червня.
Нагадаємо, що в основній сітці одиночного розряду Ролан Гаррос від України виступить рекордна кількість учасниць.