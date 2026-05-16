Кіченок і Кравчик не зуміли стати чемпіонками парного турніру WTA в Парижі

Станіслав Матусевич — 16 травня 2026, 14:44
Людмила Кіченок (справа) і Дезіре Кравчик
Українська тенісистка Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик поступилися в фіналі парного розряду турніру серії WTA 125 у Парижі дуету Сюко Аояма (Японія)/Ень Шуо Лян (Тайвань).

Гра тривала 1 годину 34 хвилини і завершилася з рахунком 6:7(5), 2:6.

За поєдинок Кіченок і Кравчик не подавали навиліт, зробили 5 подвійних помилок та 1 брейків. Їхні суперниці виконали 1 ейс, зробили 3 помилки на подачі та 3 брейки.

Trophee Clarins WTA 125
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: $115,00
Фінал парного розряду, 16 травня

Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) – Сюко Аояма (Японія)/Ень Шуо Лян (Тайвань) 6:7(5), 2:6

Кіченок і Кравчик програли другий спільний фінал із двох. До турніру в Парижі пара мала серію з п'яти поразок поспіль.

Нагадаємо. що в півфінал одиночного розряду турніру в Парижі вийшла Юлія Стародубцева (57). 16 травня орієнтовно о 15:00 українка протистоятиме першій сіяній американці Медісон Кіз (19).

