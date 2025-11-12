Українська правда
Визначилися другі півфіналісти в парному розряді Підсумкового турніру

Станіслав Матусевич — 12 листопада 2025, 21:25
Марсело Аревало і Мате Павич
АТР

Британський дует Джо Солсбері/Ніл Скупскі гарантували собі вихід у півфінал парного розряду на Підсумковому турнірі після матчів другого туру в групі "Джон Макінрой".

Тенісисти у трисетовому поєдинку здолали пару Харрі Хеліоваара (Фінляндія)/Генрі Паттен (Велика Британія) – 7:6(7), 3:6, 10-7, і з двома перемогами у своєму активі достроково виграли свій квартет.

У цій же групі відбувся ще один затяжний матч. Марсело Аревало (Сальвадор) та Мате Павич (Хорватія) на супертай-брейку зламали опір американців Крістіана Гаррісона та Евана Кінга з рахунком 7:6(5), 6:7(2), 13-11. Цікаво, що за всю зустріч суперники не змогли зробити жодного брейку.

АТР Finals
Турин, Італія, хард (зал)
Призовий фонд: $15,500,000
Груповий етап, пари, 10 листопада

Джо Солсбері/Ніл Скупскі (Велика Британія) – Харрі Хеліоваара (Фінляндія)/Генрі Паттен (Велика Британія) 7:6(7), 3:6, 10-7

Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватія)  Крістіан Гаррісон/Еван Кінг (США) 7:6(5), 6:7(2), 13-11

Другу позицію в групі "Джон Макінрой" розіграють в останньому турі дуети Хеліоваара/Паттен та Аревало/Павич. Гаррісон і Кінг уже не мають шансів пробитися до плейоф.

Нагадаємо, що напередодні у групі "Пітер Флемінг" першу позицію, вихід у півфінал та історичне досягнення для своєї країни забезпечила італійська пара Сімоне Болеллі/Андреа Вавассорі.

