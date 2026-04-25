Чемпіон Теніс

45-річна Вінус Вільямс виграла перший матч за останні 8 місяців

Станіслав Матусевич — 25 квітня 2026, 17:52
Вінус Вільямс
Легендарна 45-річна американська тенісистка Вінус Вільямс разом із британкою Кеті Бултер виграли матч першого кола на турнірі серії WTA 1000 в Мадриді у китайського дуету Сінью Дзян/Сюй Іфань.

Гра тривала 1 годину 29 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:3, 10-7.

Mutua Madrid Open WTA 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
Перше коло парного розряду, 25 квітня

Вінус Вільямс (США)/Кеті Бултер (Велика Британія) – Сінью Дзян/Сюй Іфань (Китай) 4:6, 6:3, 10-7

У наступному колі змагань Вільямс і Бултер зіграють проти сьомих сіяних Се Шувей (Тайвань)/Софія Кенін (США).

Вінус є семиразовою чемпіонкою турнірів Grand Slam та експершою ракеткою світу. Однак вік бере своє, і останню перемогу в парному розряді вона здобула майже 8 місяців тому, 2 вересня минулого року, в 1/8 фіналу US Open. В одиночці Вільямс має 11 поразок поспіль, вигравши востаннє аж у липні 2025-го.

Нагадаємо, що напередодні українка Надія Кіченок залишила парний розряд турніру в Мадриді.

