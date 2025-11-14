Британський дует здобув третю поспіль перемогу на Підсумковому турнірі

Британський дует Джо Солсбері/Ніл Скупскі обіграв американців Крістіана Гаррісона та Евана Кінга в останньому матчі групового раунду в парному розряді на Підсумковому турнірі, здобувши третю поспіль перемогу.

Матч тривав 1 годину 13 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:3.

АТР Finals

Турин, Італія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий етап, пари, 14 листопада

Джо Солсбері/Ніл Скупскі (Велика Британія) – Крістіан Гаррісон/Еван Кінг (США) 7:5, 6:3

Поєдинок не мав турнірного значення, адже британці достроково посіли перше місце у групі "Джон Макінрой", а американці уже втратили шанси на вихід у плейоф.

Суперники Солсбері та Скупскі у півфіналі ATP Finals визначилися раніше. Ними стала ще одна пара британців, Джуліан Кеш та Ллойд Гласспул, які посіли другу позицію в групі "Пітер Флемінг".