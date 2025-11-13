Друга британська пара вийшла у півфінал Підсумкового турніру

Британська пара Джуліан Кеш/Ллойд Гласспул стала другими півфіналістами від групи "Пітер Флемінг" на Підсумковому турнірі. В очному матчі за другу позицію у квартеті вони обіграли Марселя Гранольєрса (Іспанія)/Орасіо Себальоса (Аргентина) з рахунком 6:3, 7:5.

Перше місце у групі посіли італійці Сімоне Болеллі/Андреа Вавассорі, які виграли два стартові поєдинки. Третій матч для них не мав особливого значення, тому представники Апеннін могли дозволити собі програти минулорічним чемпіонам змагань німцям Кевіну Кравітцу/Тіму Пюцу – 6:7(5), 6:4, 11-13.

АТР Finals

Турин, Італія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий етап, пари, 13 листопада

Джуліан Кеш/Ллойд Гласспул (Велика Британія) – Марсель Гранольєрс (Іспанія)/Орасіо Себальос (Аргентина) 6:3, 7:5

Кевін Кравітц/Тім Пюц (Німеччина) – Сімоне Болеллі/Андреа Вавассорі (Італія) 7:6(5), 4:6, 13-11

Таким чином, відома перша півфінальна пара на WTA Finals у змаганнях дуетів. Кеш і Гласспул зустрінуться з іншими британцями, Джо Солсбері/Нілом Скупскі, які достроково стали переможцями групи "Джон Макінрой".

Суперники Болеллі і Вавассорі визначаться 14 листопада, коли будуть зіграні матчі заключного туру другого квартету.