Кіченок і Кравчик не впоралися з лідерками посіву у чвертьфіналі турніру в Страсбурзі

Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик поступилися першому сіяному дуету Габріела Дабровскі (Канада)/Луїза Стефані (Бразилія) у чвертьфіналі турніру серії WTA 500 у французькому Страсбурзі.

Гра тривала 1 годину 48 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 6:2, 6-10.

Зазначимо, що у першій партії україно-американська пара вела 5:2, однак не реалізувала свою перевагу.

За поєдинок Кіченок і Кравчик не подавали навиліт, зробили 5 подвійних помилок та 3 брейки. Їхні суперниці виконали 4 ейси, зробили 4 помилки на подачі та 2 брейки.

Internationaux le Strasbourg – WTA 500

Страсбург, Франція, грунт

Призовий фонд: $1,049,083

Чвертьфінал парного розряду, 20 травня

Нагадаємо, що на старті змагань Кіченок і Кравчик обіграли дует Тереза Міхалікова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія).

Єдина представниця України в одиночному розряді в Страсбурзі, Олександра Олійникова, знялася в матчі другого кола змагань через травму.