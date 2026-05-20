Кіченок і Кравчик не впоралися з лідерками посіву у чвертьфіналі турніру в Страсбурзі
Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик поступилися першому сіяному дуету Габріела Дабровскі (Канада)/Луїза Стефані (Бразилія) у чвертьфіналі турніру серії WTA 500 у французькому Страсбурзі.
Гра тривала 1 годину 48 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 6:2, 6-10.
Зазначимо, що у першій партії україно-американська пара вела 5:2, однак не реалізувала свою перевагу.
За поєдинок Кіченок і Кравчик не подавали навиліт, зробили 5 подвійних помилок та 3 брейки. Їхні суперниці виконали 4 ейси, зробили 4 помилки на подачі та 2 брейки.
Нагадаємо, що на старті змагань Кіченок і Кравчик обіграли дует Тереза Міхалікова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія).
Єдина представниця України в одиночному розряді в Страсбурзі, Олександра Олійникова, знялася в матчі другого кола змагань через травму.