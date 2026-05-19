Кіченок вдало стартувала в парному розряді турніру WTA 500 у Страсбурзі

Станіслав Матусевич — 19 травня 2026, 14:25
Людмила Кіченок (справа) і Дезіре Кравчик
Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик легко виграли матч першого кола парного розряду на турнірі серії WTA 500 у французькому Страсбурзі у дуету Тереза Міхалікова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія).

Гра тривала 1 годину 13 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:1.

За поєдинок Кіченок і Кравчик 2 рази подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 4 брейки. Їхні суперниці виконали 1 ейс, не помилялися на подачі та не реалізували жодного з 7 брейк-пойнтів.

Internationaux le Strasbourg WTA 500
Страсбург, Франція, грунт
Призовий фонд: $1,049,083
Перше коло парного розряду, 19 травня

Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) – Тереза Міхалікова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія) 6:2, 6:1

У чвертьфіналі суперницями українсько-американського дуету стануть перші сіяні Габріела Дабровскі (Канада)/Луїза Стефані (Бразилія).

Нагадаємо, що в одиночному розряді турніру в Страсбурзі у друге коло змагань пробилася українка Олександра Олійникова (66).

