Кіченок вдало стартувала в парному розряді турніру WTA 500 у Страсбурзі

Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик легко виграли матч першого кола парного розряду на турнірі серії WTA 500 у французькому Страсбурзі у дуету Тереза Міхалікова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія).

Гра тривала 1 годину 13 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:1.

За поєдинок Кіченок і Кравчик 2 рази подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 4 брейки. Їхні суперниці виконали 1 ейс, не помилялися на подачі та не реалізували жодного з 7 брейк-пойнтів.

Internationaux le Strasbourg – WTA 500

Страсбург, Франція, грунт

Призовий фонд: $1,049,083

Перше коло парного розряду, 19 травня

У чвертьфіналі суперницями українсько-американського дуету стануть перші сіяні Габріела Дабровскі (Канада)/Луїза Стефані (Бразилія).

Нагадаємо, що в одиночному розряді турніру в Страсбурзі у друге коло змагань пробилася українка Олександра Олійникова (66).