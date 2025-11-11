Українська правда
Італійська пара встановила історичне досягнення для своєї країни на Підсумковому турнірі

Станіслав Матусевич — 11 листопада 2025, 20:50
Сімоне Болеллі та Андреа Вавассорі
ATP

Італійський дует Сімоне Болеллі/Андреа Вавассорі стали першими представниками своєї країни за всю історію, які вийшли у півфінал Підсумкового турніру в чоловічому парному розряді.

У матчі другого туру групи "Пітер Флемінг" вони перемогли пару Марсель Гранольєрс (Іспанія)/Орасіо Себальос (Аргентина) з рахунком 7:6(4), 6:4 і достроково посіли перше місце у квартеті.

Натомість чинні чемпіони змагань, німці Кевін Кравіц/Тім Пютц вдруге програли і втратили шанси на продовження боротьби у плейоф. Їх здолали британці Джуліан Кеш/Ллойд Гласспул 7:6(9), 6:2.

АТР Finals
Турин, Італія, хард (зал)
Призовий фонд: $15,500,000
Груповий етап, пари, 11 листопада

Джуліан Кеш/Ллойд Гласспул (Велика Британія) – Кевін Кравіц/Тім Пютц (Німеччина) 7:6(9), 6:2

Сімоне Болеллі/Андреа Вавассорі (Італія)  Марсель Гранольєрс (Іспанія)/Орасіо Себальос (Аргентина) 7:6(4), 6:4

Хто посяде друге місце в групі "Пітер Флемінг", визначиться у третьому турі в очному поєдинку між парами Кеш/Гласспул та Гранольєрс/Себальос.

Нагадаємо, що напередодні у групі "Джон Макінрой" були зіграні поєдинки першого туру парного Підсумкового турніру.

