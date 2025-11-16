Алькарас назвав фаворита фіналу Підсумкового турніру

Перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас поділився очікуваннями від дебютного для себе фіналу Підсумкового турніру, в якому він зустрінеться з чинним чемпіоном, Янніком Сіннером.

Слова тенісиста наводить офіційний сайт АТР.

"Грати проти Янника в приміщенні – це одне з найкращих і найскладніших завдань, які зараз існують в тенісі. Думаю, у нього серія з 30 або 31 перемоги поспіль. Ми граємо в залі, перед його публікою. Це робить матч проти нього ще важчим. Подивимося, що буде, але я готовий прийняти цей виклик і зіграти у відмінний теніс. Кожен раз, коли ми зустрічаємося, ми піднімаємо свій рівень, і, на мою думку, це прекрасно – і для тенісу, і для Туру, і для вболівальників. Думаю, це означає, що ми дійсно добре працюємо", – сказав Алькарас.

Карлос є першою ракеткою світу, однак фаворитом у майбутньому фіналі вважає свого суперника.

" Бути номером 1 означає, що я весь сезон грав дуже добре, на всіх покриттях. Але Яннік зараз грає краще в приміщенні, і ми граємо перед його публікою. Я б сказав, що він фаворит. Я не хочу в це вірити, але я б сказав, що він фаворит на фінал".

Алькарас і Сіннер цього року провели між собою 5 офіційних фіналів турнірів. Іспанець виграв у Римі, на Ролан Гаррос, у Цинциннаті та на US Open. Італієць був сильнішим на Вімблдоні, і ще на його рахунку перемога у вирішальному матчі комерційного змагання Six Kings Slam.

Матч перших двох ракеток світу у Турині відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в півфіналах Сіннер обіграв австралійця Алекса де Мінора (7), а Алькарас переміг канадця Фелікса Оже-Альяссіма (8).