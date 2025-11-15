Чинний чемпіон став першим фіналістом Підсумкового турніру

Минулорічний переможець Підсумкового турніру Яннік Сіннер (2) став першим фіналістом цьогорічного розіграшу. У півфінальному поєдинку італієць обіграв австралійця Алекса де Мінора (7).

Гра тривала 1 годину 53 хвилини і завершилася з рахунком 7:5, 6:2.

У першій партії де Мінору не вдалося використати потрійний брейк-пойнт під час першої ж подачі Сіннера. Надалі фаворит не давав шансів своєму супернику помріяти про позитивний результат.

📊 Jannik Sinner 🇮🇹 est le 2e joueur à se qualifier en finale du Masters sans avoir concédé la moindre fois son service (après Novak Djokovic 🇷🇸 en 2018).



✍️ Depuis 1991 et le début de l'archivage des statistiques de match par l'ATP.pic.twitter.com/oLJPbwQHRm — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 15, 2025

АТР Finals

Турин, Італія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Півфінал, 15 листопада

Яннік Сіннер (Італія) – Алекс де Мінор (Австралія) 7:5, 6:2

Сіннер виграв усі 13 очних поєдинків між тенісистами. У вирішальному матчі турніру Яннік зіграє проти переможця матчу між Карлосом Алькарасом (1, Іспанія) та Феліксом Оже-Альяссімом (8, Канада).

Чинний чемпіон поки не віддав жодного сету на Підсумковому турнірі. Сіннер виграв 30 поспіль матчів на харді в залі, це п'ятий результат в історії.

З 1970 року Сіннер став третім в історії тенісистом, який вийшов у фінал усіх чотирьох змагань Grand Slam у сезоні, а також на Підсумковому турнірі. Першими двома є Роджер Федерер (2006, 2007) та Новак Джокович (2015, 2023). Італієць є наймолодшим із цієї трійки на момент свого досягнення.

Нагадаємо, що Карлос Алькарас отримав кубок за закінчення сезону-2025 у статусі першої ракетки світу.