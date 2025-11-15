Чинний чемпіон став першим фіналістом Підсумкового турніру
Минулорічний переможець Підсумкового турніру Яннік Сіннер (2) став першим фіналістом цьогорічного розіграшу. У півфінальному поєдинку італієць обіграв австралійця Алекса де Мінора (7).
Гра тривала 1 годину 53 хвилини і завершилася з рахунком 7:5, 6:2.
У першій партії де Мінору не вдалося використати потрійний брейк-пойнт під час першої ж подачі Сіннера. Надалі фаворит не давав шансів своєму супернику помріяти про позитивний результат.
Яннік Сіннер (Італія) – Алекс де Мінор (Австралія) 7:5, 6:2
Сіннер виграв усі 13 очних поєдинків між тенісистами. У вирішальному матчі турніру Яннік зіграє проти переможця матчу між Карлосом Алькарасом (1, Іспанія) та Феліксом Оже-Альяссімом (8, Канада).
Чинний чемпіон поки не віддав жодного сету на Підсумковому турнірі. Сіннер виграв 30 поспіль матчів на харді в залі, це п'ятий результат в історії.
З 1970 року Сіннер став третім в історії тенісистом, який вийшов у фінал усіх чотирьох змагань Grand Slam у сезоні, а також на Підсумковому турнірі. Першими двома є Роджер Федерер (2006, 2007) та Новак Джокович (2015, 2023). Італієць є наймолодшим із цієї трійки на момент свого досягнення.
Нагадаємо, що Карлос Алькарас отримав кубок за закінчення сезону-2025 у статусі першої ракетки світу.