Калініна вдруге за два тижні обіграла грузинку Горгодзе в Анталії

Ангеліна Калініна (189) вийшла у друге коло турніру серії WTA 125 у турецькій Анталії, перемігши представницю Грузії Єкатерине Горгодзе (168).

Гра тривала 2 години 35 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 4:6, 6:3.

За поєдинок Калініна 2 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 9 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 7 брейків.

Megasaray Hotels Open – WTA 125

Анталія, Туреччина, грунт

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 4 березня

Ангеліна Калініна (Україна) – Єкатерине Горгодзе (Грузія) 6:3, 4:6, 6:3

Суперниці зустрічалися вчетверте, всі матчі залишилися за українкою, в тому числі, чвертьфінальний поєдинок змагання аналогічної категорії в Анталії минулої п'ятниці.

В наступному колі Калініна зіграє проти переможниці матчу між Домінікою Салковою (131, Чехія) та Еліною Аванесян (328, Вірменія).

Нагадаємо, що минулого тижня Ангеліна Калініна дійшла до фіналу турніру серії WTA 125 в Анталії.