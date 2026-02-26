Олійникова зазнала несподіваної поразки у другому колі турніру WTA в Анталії

Перша сіяна турніру серії WTA 125 у турецькій Анталії Олександра Олійникова (70) несподівано поступилася у другому колі представниці Угорщини Амаріссі Тот (264).

Гра тривала 1 годину 42 хвилини і завершилася з рахунком 6:1, 4:6, 2:6.

Зазначимо, що українка вела 6:1, 3:0, після чого з 12 наступних геймів зуміла взяти лише 3.

За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 8 брейків.

Megasaray Hotels Open – WTA 125

Анталія, Туреччина, грунт

Призовий фонд: $115,000

Друге коло, 25 лютого

Амарісса Тот (Угорщина) – Олександра Олійникова (Україна) 1:6, 6:4, 6:2

Суперниці зустрічалися вдруге, обидва рази успіх святкувала угорка.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Анталії Олійникова перемогла представницю Узбекистану Поліну Кудерметову (148).