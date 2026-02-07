Українська правда
19-річна Подрез пробилася у фінал турніру ITF у Франції

Станіслав Матусевич — 7 лютого 2026, 17:50
19-річна Вероніка Подрез (284) вийшла у фінал турніру серії ITF W75 у французькому Андрезьє-Бутеон, перемігши у півфінальному поєдинку місцеву тенісистку Аманден Монно (423).

Гра тривала 2 години 15 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(2), 2:6, 6:4.

У вирішальній партії українка поступалася 2:4, однак зуміла виграти 4 гейми поспіль.

За поєдинок Подрез 4 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 12 ейсів, 5 разів помилилася на подачі та зробила 5 брейків.

ITF W75, Andrezieux-Boutheon
Андрезьє-Бутеон, Франція, хард (зал)
Призовий фонд: $60,000
Півфінал, 7 лютого

Вероніка Подрез (Бельгія) – Аманден Монно (Франція) 7:6(2), 2:6, 6:4

У вирішальному матчі змагань Подрез зіграє проти росіянки Юлії Авдєєвої (261), яку обігравала у середині жовтня минулого року в другому колі турніру ITF у Шербурі.

Вероніка вдруге у своїй кар'єрі вийшла у фінал турніру серії ITF W75. 26 жовтня 2025 року українка стала чемпіонкою у французькому Пуатьє.

