Крутих переміг в українському фіналі на турнірі ITF у Чехії

Український тенісист Олексій Крутих (830) став чемпіоном турніру серії ITF M25 у Чеській Липі. У вирішальному матчі він переміг співвітчизника Георгія Кравченка (512).

Поєдинок тривав 1 годину 35 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:4.

За гру Крутих 1 раз подав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та 3 брейки. Кравченко виконав 3 ейси, 2 рази помилився на подачі та не реалізував усі 2 брейк-пойнти.

ITF M25, Ceska Lipa

Чеська Липа, Чехія, грунт

Призовий фонд: $25,000

Фінал, 14 травня

Олексій Крутих (Україна) – Георгій Кравченко (Україна) 6:2, 6:4

Суперники раніше не зустрічалися. Крутих провів свій 12 фінал турнірів ITF, в якому він завоював 4 титул.

Кравченко також має 4 перемоги на змаганнях такого рівня, однак зіграв він 13 вирішальних матчів.

Нагадаємо, що перша ракетка України Віталій Сачко (215) поточного тижня дійшов до півфіналу челенджеру у словацькій Братиславі.