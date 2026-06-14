Крутих переміг в українському фіналі на турнірі ITF у Чехії
Український тенісист Олексій Крутих (830) став чемпіоном турніру серії ITF M25 у Чеській Липі. У вирішальному матчі він переміг співвітчизника Георгія Кравченка (512).
Поєдинок тривав 1 годину 35 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:4.
За гру Крутих 1 раз подав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та 3 брейки. Кравченко виконав 3 ейси, 2 рази помилився на подачі та не реалізував усі 2 брейк-пойнти.
Олексій Крутих (Україна) – Георгій Кравченко (Україна) 6:2, 6:4
Суперники раніше не зустрічалися. Крутих провів свій 12 фінал турнірів ITF, в якому він завоював 4 титул.
Кравченко також має 4 перемоги на змаганнях такого рівня, однак зіграв він 13 вирішальних матчів.
Нагадаємо, що перша ракетка України Віталій Сачко (215) поточного тижня дійшов до півфіналу челенджеру у словацькій Братиславі.