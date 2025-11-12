Алькарас – про перемогу над Фрітцом: Радий, що знайшов спосіб повернутися у гру

Перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас прокоментував складну перемогу над американцем Тейлором Фрітцом у матчі другого туру групового етапу Підсумкового турніру.

Слова тенісиста наводить офіційний сайт АТР.

"Це був дійсно дуже, дуже складний поєдинок. Дуже виснажливий фізично, дуже напружений. Я врятував кілька дуже складних і важливих моментів під час матчу, чим я справді пишаюся і дуже радий, що зміг показати дуже хороший теніс тоді, коли це справді має значення. Я не відчував м'яч так добре, як у першому раунді, але я дуже радий, що знайшов спосіб повернутися в гру і знайти його слабкі сторони", – заявив після гри Алькарас.

Карлос зізнався, що думав під час матчу про можливість гарантувати собі перший рядок в рейтингу АТР.

"На початку матчу я трохи про це думав. Під час матчу було багато інших речей, про які потрібно було думати. Тому думки про статус першої ракетки швидко зникли. Я думав тільки про те, як мені повернутися в гру, тому що було кілька дійсно складних моментів. Я грав не так добре, як міг би, думаю. Я не почувався настільки добре, як, наприклад, у матчі проти де Мінора".

Нагадаємо, що перемога італійця Лоренцо Музетті над австралійцем Алексом де Мінором не дозволила Алькарасу достроково вийти у півфінал Підсумкового турніру.