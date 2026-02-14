У ДТП загинула колишня тенісистка Татьяна Єчменіца

У п'ятницю, 13 лютого, загинула колишня тенісистка та тренерка збірної Сербії Тетяна Єчменіца.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич.

Життя відомої в минулому спортсменки обірвалось внаслідок серйозної дорожньо-транспортної пригоди. Вона сталась поблизу Белграда о 20:54 за місцевим часом на об'їзній дорозі біля петлі "Орловача", коли зіткнулися легковий і вантажний автомобілі.

Одного пасажира витягли у притомному стані. Інша ж людина померла під час евакуаційних заходів.

Зазначимо, що Тетяна Єчменіца вже у 17-річному віці перебувала у топ-100 світового рейтингу. Її найвищою сходинкою була 72-га.

На професійному рівні в одиночному рівні вона провела 168 матчів, у яких представниця Сербії здобула 106 перемог. В парному розряді спортсменка, зокрема, виступала з українкою Оленою Татарковою.

Єчменіца виграла шість турнірів на рівні ITF та заробила понад 160 тисяч доларів призових за свою кар'єру. Зачохлила ракетку у 27 років.

Раніше повідомлялось, що напередодні помер Борис Нікітішин. Він був одним із творців запорізького баскетболу.