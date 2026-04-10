Померла плавчиня, яка в 14 років завоювала дві медалі Олімпійських ігор

Померла зірка плавання 1970-х Ненсі Гарапік із Канади. Їй було 64 роки.

Про це повідомляє CBS. Деталі додає TSN.

Вона кваліфікувалася на домашні Олімпійські ігри в Монреалі 1976 року у віці 14 років.

Відома тим, що на тих Іграх завоювала "бронзу" на дистанції 100 метрів на спині, а також 200 метрів на спині. Через місяць після завершення ОІ вона святкувала своє 15-річчя.

За підсумками 1976 року її назвали найкращою спортсменкою Канади. Вона до сих пір є наймолодшою серед тих, хто здобував це звання.

На її рахунку також було "срібло" та "бронза" ЧС-1975. У 1978 вона поповнила свою колекцію бронзовою нагородою чемпіонату світу в естафеті зі збірною Канади. На Панамериканських іграх 1979 року в Сан-Хуані, Пуерто-Рико, Гарапік виграла п'ять медалей

Загалом Гарапік був 17-разовою чемпіонкою Канади та 38-разовою призеркою національних змагань.

Гарапік була введена до Канадської зали олімпійської слави та Канадської зали спортивної слави.

