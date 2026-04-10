Норвезька лижниця загинула внаслідок сходження лавини

Норвезька лижниця Гуро Йордхайм загинула у віці 29 років.

Про це повідомляє NordicMag.

Трагічний інцидент трапився цього тижня у норвезькому Хемседалі. Причиною загибелі спортсменки стало сходження лавини.

Йордхайм завершила свою спортивну кар'єру минулого року. Вона жодного разу не виступала на Кубку світу з лижних гонок, провівши значну частинну кар'єри в відомій марафонській серії Ski Classics.

У березні минулого року Йордхайм, яка виступала за команду Aker Daehlie, посіла 9 місце в одному з найпрестижніших марафонів серії Ski Classics – шведському Васалоппеті.

