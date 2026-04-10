Норвезька лижниця загинула внаслідок сходження лавини
Гуро Йордхайм
Ski Classics
Норвезька лижниця Гуро Йордхайм загинула у віці 29 років.
Про це повідомляє NordicMag.
Трагічний інцидент трапився цього тижня у норвезькому Хемседалі. Причиною загибелі спортсменки стало сходження лавини.
Йордхайм завершила свою спортивну кар'єру минулого року. Вона жодного разу не виступала на Кубку світу з лижних гонок, провівши значну частинну кар'єри в відомій марафонській серії Ski Classics.
У березні минулого року Йордхайм, яка виступала за команду Aker Daehlie, посіла 9 місце в одному з найпрестижніших марафонів серії Ski Classics – шведському Васалоппеті.
