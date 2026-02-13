Помер один із творців запорізького баскетболу

У віці 90 років пішов з життя видатний ветеран запорізького спорту Борис Нікітішин.

Про втрату повідомив БК Запоріжжя.

"Світлий спомин про Бориса Афанасійовича назавжди залишиться в серцях колег, вболівальників та всіх, хто мав честь знати його особисто", – йдеться у заяві клубу.

Борис Нікітішин народився 22 квітня 1935 року. Спортивна спільнота пам'ятає його як одного з творців історії запорізького баскетболу. Він був взірцем професіоналізму та бійцівського характеру на майданчику. Нікітішин ставав срібним призером Спартакіади СРСР та мав звання майстра спорту.

44 роки свого життя Нікітішин присвятив праці на комбінаті "Запоріжсталь".

