Померла легенда української легкої атлетики

13 квітня на 92-му році життя пішла у засвіти легенда української легкої атлетики Людмила Шевцова.

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Представниця Дніпра стала олімпійською чемпіонкою з бігу на 800 метрів в Римі-1960 як Людмила Гуревич, також у зв'язку із заміжжям змінювала прізвище на Лисенко. На Олімпіаді в Римі-1960 Людмила до того ж стала рекордсменкою світу (результат 2.04,3).

Протягом 11 років (1953-1964) українка виступала у складі збірної тоталітарної країни СРСР. Після завершення активної спортивної кар'єри Шевцова багато років працювала тренером. У Дніпрі проводився турнір з легкої атлетики серед молоді на призи олімпійської чемпіонки Людмили Гуревич-Лисенко.

Людмила Шевцова-Гуревич разом з ще одним олімпійським чемпіоном Рима-1960 Віктором Цибуленком перемогли в номінації "Спортивна слава України" на церемонії НОК України "Герої спортивного року-2008".

Останні роки свого життя Людмила Шевцова мешкала в Ізраїлі.

На Олімпійських іграх в Римі-1960 представники України виграли 16 золотих медалей (4 – Борис Шахлін, 3 – Лариса Латиніна, по 2 Поліна Астахова та Маргарита Ніколаєва в спортивній гімнастиці, по 1 Людмила Шевцова-Гуревич, Віра Крепкіна, Володимир Голубничий та Віктор Цибуленко в легкої атлетиці та Іван Богдан в греко-римської боротьбі).