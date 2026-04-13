Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

20-річний ганський футболіст загинув внаслідок нападу на автобус команди

Олег Дідух — 13 квітня 2026, 18:30
Домінік Фрімпонг
x.com/SIKAOFFICIAL1

20-річний футболіст клубу Берекум Челсі Домінік Фрімпонг загинув внаслідок збройного нападу на автобус команди.

Про це повідомляє пресслужба ганського клубу.

Трагічний інцидент трапився після матчу 29 туру ганської Прем'єр-ліги проти Самартекса 1996 (поразка 0:1). По дорозі з Самребої до Берекума автобус команди атакувала група озброєних злочинців.

Вони перегородили дорогу, щоби зупинити автобус. Коли водій намагався здати назад, злочинці відкрили стрільбу по автобусі. Гравці та персонал команди тікали від злочинців у навколишні кущі.

Проте одна з куль влучила у Фрімпонга, і футболіст загинув. Домінік перейшов у Берекум Челсі у січні поточного року з Адуана Старз на правах оренди.

Минулого тижня у ДТП загинув 8-річний футболіст із академії Торіно.

Останні новини