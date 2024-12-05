Світоліна: Мені пропонували 500 тисяч доларів, щоб виступати за іншу країну

Одна з найбільш титулованих українських тенісисток Еліна Світоліна (23) розповіла, що мала пропозиції виступати під прапором іншої країни.

Цією інформацією українка поділилася в інтерв'ю Українській Правді.

"Під прапором Росії мені не пропонували виступати, але пропонували інші країни.

Вони пропонували на рік платити 500 тисяч доларів. Це були певні програми, де вони інвестують у твоє майбутнє, у твій розвиток у тенісі, але ти повинен грати за іншу країну.

Це було давно. Для мене ніколи не стояло питання чи змінювати країну. Коли я починала кар'єру, то у Харкові я мала повні умови, щоб розвиватися. У мене був спонсор, Юрій Анатолійович Сапронов, який мені допоміг та надав усі умови для розвитку", – сказала вона.