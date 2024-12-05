Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Світоліна: Мені пропонували 500 тисяч доларів, щоб виступати за іншу країну

Руслан Травкін — 5 грудня 2024, 12:10
Світоліна: Мені пропонували 500 тисяч доларів, щоб виступати за іншу країну
Еліна Світоліна
Скріншот

Одна з найбільш титулованих українських тенісисток Еліна Світоліна (23) розповіла, що мала пропозиції виступати під прапором іншої країни.

Цією інформацією українка поділилася в інтерв'ю Українській Правді.

"Під прапором Росії мені не пропонували виступати, але пропонували інші країни.

Вони пропонували на рік платити 500 тисяч доларів. Це були певні програми, де вони інвестують у твоє майбутнє, у твій розвиток у тенісі, але ти повинен грати за іншу країну.

Це було давно. Для мене ніколи не стояло питання чи змінювати країну. Коли я починала кар'єру, то у Харкові я мала повні умови, щоб розвиватися. У мене був спонсор, Юрій Анатолійович Сапронов, який мені допоміг та надав усі умови для розвитку", – сказала вона.

Нагадаємо, Світоліна також підтвердила, що повернулася до тренувань і має бажання виступити на Australian Open-2025. Наразі українка знаходиться на 23 місці в рейтингу WTA.

Еліна Світоліна теніс

Еліна Світоліна

Світоліна: Сподіваюсь зіграти на Australian Open-2025
Вона здатна вигравати титули: Сапронов – про перспективи Світоліної
Рейтинг WTA: Костюк залишилася першою ракеткою України, перша десятка без змін
Футзальна збірна, Харлан, Усик та ще 7 спортсменів увійшли до рейтингу українських лідерів "УП 100"
GOAT forever: Світоліна відреагувала на завершення кар'єри Надаля

Останні новини