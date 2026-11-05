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Світоліна оцінила свій жереб на Підсумковому турнірі: Тут немає слабших чи сильніших суперниць

Станіслав Матусевич — 5 листопада 2026, 21:25
Світоліна оцінила свій жереб на Підсумковому турнірі: Тут немає слабших чи сильніших суперниць
Еліна Світоліна
Getty images

Українська тенісистка Еліна Світоліна оцінила суперниць по групі Підсумкового турніру в Індіан-Веллсі, зокрема свою стартову опонентку Мірру Андрєєву.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

Одеситка потрапила до групи 2 разом із "нейтральними" Аріною Сабалєнкою та Міррою Андрєєвою, а також чешкою Кароліною Муховою.

"Тут не доводиться вибирати між слабшими чи сильнішими суперницями, адже всі гравчині – найкращі тенісистки з топ-8. Тому доводиться виходити з того, що є.

З усіма цими дівчатами я в цьому році вже грала. Тож ми налаштовуємося на гру, намагаємося якомога краще підготуватися тактично до першого матчу, а далі будемо дивитися по ходу", – сказала Еліна.

9 листопада Світоліна зіграє стартовий поєдинок проти Андрєєвої, яку вже перемагала поточного сезону.

"Звісно, я знаю, як вона грає – ми зустрічалися кілька разів, зокрема в Австралії, а також тут два роки тому.

Для мене буде важливо сфокусуватися на тактичному плані, оскільки вона грає у дуже варіативний теннис. Деякі моменти ми вже відпрацьовуємо на тренуваннях. У нас є ще близько п'яти днів, щоб підлаштуватися, відпрацювати всі елементи та підготуватися до фізично складного матчу".

Нагадаємо, що виступати в Індіан-Веллсі Світоліній допомагатиме український екстенісист Сергій Стаховський замість тренера одеситки Ендрю Беттлза.

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