Світоліна оцінила свій жереб на Підсумковому турнірі: Тут немає слабших чи сильніших суперниць
Українська тенісистка Еліна Світоліна оцінила суперниць по групі Підсумкового турніру в Індіан-Веллсі, зокрема свою стартову опонентку Мірру Андрєєву.
Слова спортсменки наводить Великий теніс України.
Одеситка потрапила до групи 2 разом із "нейтральними" Аріною Сабалєнкою та Міррою Андрєєвою, а також чешкою Кароліною Муховою.
"Тут не доводиться вибирати між слабшими чи сильнішими суперницями, адже всі гравчині – найкращі тенісистки з топ-8. Тому доводиться виходити з того, що є.
З усіма цими дівчатами я в цьому році вже грала. Тож ми налаштовуємося на гру, намагаємося якомога краще підготуватися тактично до першого матчу, а далі будемо дивитися по ходу", – сказала Еліна.
9 листопада Світоліна зіграє стартовий поєдинок проти Андрєєвої, яку вже перемагала поточного сезону.
"Звісно, я знаю, як вона грає – ми зустрічалися кілька разів, зокрема в Австралії, а також тут два роки тому.
Для мене буде важливо сфокусуватися на тактичному плані, оскільки вона грає у дуже варіативний теннис. Деякі моменти ми вже відпрацьовуємо на тренуваннях. У нас є ще близько п'яти днів, щоб підлаштуватися, відпрацювати всі елементи та підготуватися до фізично складного матчу".
Нагадаємо, що виступати в Індіан-Веллсі Світоліній допомагатиме український екстенісист Сергій Стаховський замість тренера одеситки Ендрю Беттлза.