Світоліна оцінила свій жереб на Підсумковому турнірі: Тут немає слабших чи сильніших суперниць

Українська тенісистка Еліна Світоліна оцінила суперниць по групі Підсумкового турніру в Індіан-Веллсі, зокрема свою стартову опонентку Мірру Андрєєву.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

Одеситка потрапила до групи 2 разом із "нейтральними" Аріною Сабалєнкою та Міррою Андрєєвою, а також чешкою Кароліною Муховою.

"Тут не доводиться вибирати між слабшими чи сильнішими суперницями, адже всі гравчині – найкращі тенісистки з топ-8. Тому доводиться виходити з того, що є.

З усіма цими дівчатами я в цьому році вже грала. Тож ми налаштовуємося на гру, намагаємося якомога краще підготуватися тактично до першого матчу, а далі будемо дивитися по ходу", – сказала Еліна.