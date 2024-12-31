Світоліна зіграє благодійний матч проти китайської тенісистки

Українська тенісистка Еліна Світоліна (23 WTA) зіграє благодійний матч проти китаянки Чжен Ціньвень.

Про це повідомляє офіційний сайт Australian Open.

Подія відбудеться з 7 по 10 січня, а усі зароблені організацією кошти підуть на рахунок дитячих благодійних організацій.

Зазначимо, що Ціньвень стала олімпійською чемпіонкою на іграх у Парижі в одиночному розряді та вигравала Tokyo 500.

Окрім Світоліної, на заході візьмуть участь також Карлос Алькарас, Яннік Сіннер та Стефанос Циципас.

Нагадаємо, раніше WTA оновила рейтинг українських тенісисток.