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Світоліна зіграє благодійний матч проти китайської тенісистки

Володимир Максименко — 31 грудня 2024, 11:40
Світоліна зіграє благодійний матч проти китайської тенісистки
Еліна Світоліна
Forbes

Українська тенісистка Еліна Світоліна (23 WTA) зіграє благодійний матч проти китаянки Чжен Ціньвень.

Про це повідомляє офіційний сайт Australian Open.

Подія відбудеться з 7 по 10 січня, а усі зароблені організацією кошти підуть на рахунок дитячих благодійних організацій.

Зазначимо, що Ціньвень стала олімпійською чемпіонкою на іграх у Парижі в одиночному розряді та вигравала Tokyo 500.

Окрім Світоліної, на заході візьмуть участь також Карлос Алькарас, Яннік Сіннер та Стефанос Циципас.

Нагадаємо, раніше WTA оновила рейтинг українських тенісисток.

Australian Open Еліна Світоліна

Australian Open

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