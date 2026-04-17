Світоліна розповіла про Формулу-1: мрія про Україну, жарти про дороги і Гамільтон у боксах

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася несподіваними думками про автоспорт і відповіла на питання, де б вона хотіла провести гонку Формула-1, якби мала таку можливість.

Українка без вагань заявила, що її вибір – це Україна, однак одразу ж із посмішкою додала, що для цього спершу довелося б серйозно попрацювати над дорогами, чим викликала хвилю позитивної реакції серед уболівальників.

Попри жартівливий тон, відповідь Світоліної показала її бажання бачити великі світові події у своїй країні, навіть якщо наразі це виглядає радше як мрія.

На цьому фантазії тенісистки не завершилися, адже вона також розповіла, як виглядала б її ідеальна команда у Формулі-1. За словами Еліни, керувати командою вона довірила б своїй подрузі Діані, тоді як ключову роль на піт-стопі віддала б одному з найуспішніших пілотів в історії – Льюїса Гамільтона.

