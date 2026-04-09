Богдан Войченко — 9 квітня 2026, 06:30
Квіти, РПГ та модні покази: Світоліна поділилася ефектними знімками з України

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася серією ефектних знімків зі свого життя в Україні.

У своєму Instagram спортсменка показала дуже різноманітні моменти повсякдення. Серед них є відвідування модних показів, стильні образи та світські виходи.

Окрему увагу привернули кадри, де Світоліна тренується разом з українськими ветеранами, а також епізод, де вона спробувала себе у стрільбі з РПГ разом із підрозділом "Хартія".

Не обійшлося і без особистого, адже тенісистка показала безліч букетів квітів, які їй подарував Гаель Монфіс.

Також серед кадрів дорогі автомобілі, тренування та моменти відпочинку, які разом створюють яскраву картину життя спортсменки поза кортом.

Нагадаємо, Еліна разом з Мартою Костюк, Олександрою Олійниковою, а також Людмилою та Надією Кіченок зіграють поєдинок кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти команди Польщі. Зустріч відбудеться 10-11 квітня в місті Глівіце на PreZero Arena Gliwice.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Марта Костюк поділилася серією атмосферних кадрів зі свого життя під час перебування у Києві.

