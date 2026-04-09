Квіти, РПГ та модні покази: Світоліна поділилася ефектними знімками з України

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася серією ефектних знімків зі свого життя в Україні.

У своєму Instagram спортсменка показала дуже різноманітні моменти повсякдення. Серед них є відвідування модних показів, стильні образи та світські виходи.

Окрему увагу привернули кадри, де Світоліна тренується разом з українськими ветеранами, а також епізод, де вона спробувала себе у стрільбі з РПГ разом із підрозділом "Хартія".

Не обійшлося і без особистого, адже тенісистка показала безліч букетів квітів, які їй подарував Гаель Монфіс.

Також серед кадрів – дорогі автомобілі, тренування та моменти відпочинку, які разом створюють яскраву картину життя спортсменки поза кортом.

Нагадаємо, Еліна разом з Мартою Костюк, Олександрою Олійниковою, а також Людмилою та Надією Кіченок зіграють поєдинок кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти команди Польщі. Зустріч відбудеться 10-11 квітня в місті Глівіце на PreZero Arena Gliwice.

