Світоліна та Стаховський відкрили падел-клуб у Києві: зірки злетілись на закриту вечерю

Українські тенісні зірки Еліна Світоліна та Сергій Стаховський запустили власний падел-клуб у Київ.

Новий спортивний простір включає 7 критих кортів, що робить його одним із найбільш сучасних майданчиків для паделу в Україні.

Перед офіційним відкриттям Світоліна та Стаховський організували закриту вечерю, яка перетворилася на справжній світський івент.

Серед гостей були помічені: Катерина Усик, Жан Беленюк, Ельвіра Гасанова, Сергій Притула, Андрій Бєдняков та багато інших відомих гостей.

Нагадаємо, падел-теніс активно набирає популярності в Україні. Не так давно президент УАФ Андрій Шевченко та тенісистка Еліна Світоліна зіграли на одному корті.

