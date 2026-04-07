Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Світоліна та Стаховський відкрили падел-клуб у Києві: зірки злетілись на закриту вечерю

Богдан Войченко — 7 квітня 2026, 01:30
Instagram
Світоліна та Стаховський відкрили падел-клуб у Києві: зірки злетілись на закриту вечерю

Українські тенісні зірки Еліна Світоліна та Сергій Стаховський запустили власний падел-клуб у Київ.

Новий спортивний простір включає 7 критих кортів, що робить його одним із найбільш сучасних майданчиків для паделу в Україні.

Перед офіційним відкриттям Світоліна та Стаховський організували закриту вечерю, яка перетворилася на справжній світський івент.

Серед гостей були помічені: Катерина Усик, Жан Беленюк, Ельвіра Гасанова, Сергій Притула, Андрій Бєдняков та багато інших відомих гостей.

Нагадаємо, падел-теніс активно набирає популярності в Україні. Не так давно президент УАФ Андрій Шевченко та тенісистка Еліна Світоліна зіграли на одному корті.

Раніше повідомлялося, що легенди Динамо зіграли в падел під час відпочинку у Києві.

Еліна Світоліна Сергій Стаховський теніс