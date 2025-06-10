Світоліна знялася у стильній фотосесії для українського бренду одягу

Зіркова українська тенісистка Еліна Світоліна знову продемонструвала свою любов до моди та підтримку національного виробника.

Цього разу вона знялася у витонченій фотосесії для відомого українського бренду Bevza, який став дуже популярним у Європі та США.

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У центрі уваги – нова біла панама, яка гармонійно поєднує мінімалізм та сучасний український стиль. Образ Світоліної став прикладом того, як спортивна елегантність може виглядати водночас стримано й виразно.

Нагадаємо, напередодні WTA оновила свій рейтинг. Еліна піднялася на одну позицію і тепер посідає 13-ту сходинку.

Раніше стало відомо, коли Україна зіграє з Іспанією у чвертьфіналі Billie Jean King Cup 2025.