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Ти дивовижна мама: "нейтральна" Андрєєва – про Світоліну після фіналу Підсумкового турніру

Денис Іваненко — 16 листопада 2026, 07:09
Ти дивовижна мама: нейтральна Андрєєва – про Світоліну після фіналу Підсумкового турніру
Мірра Андрєєва
Getty Images

Російська тенісистка Мірра Андрєєва (3) звернулась до Еліни Світоліної (6) після перемоги у фіналі Підсумкового турніру.

Про це повідомляє The Tennis Letter.

"Хочу привітати Еліну та її команду з чудовим тижнем. У вас був чудовий сезон. Знаю, як важко програвати у фіналі. У тебе є маленька донька.

Ти дивовижна мама, адже змогла повернутися в Тур і досягти такого результату. Навіть уявити не можу, наскільки це складно. Вітаю тебе і твою команду. Бажаю успіхів у наступному сезоні", – сказала Андрєєва.

Зазначимо, що українка втретє в кар'єрі виступила у фіналі Підсумкового турніру. Вона поступилася "нейтральній" суперниці у двох сетах.

Єдиний титул на цьому змаганні Світоліній вдалося завоювати у 2018 році. У 2019-му вона програла Ешлі Барті.

Одеситка після гри подякувала українцям за підтримку. Вона налаштована в наступному сезоні показати свою найкращу версію.

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