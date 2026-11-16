Віддала всю себе, – Світоліна оцінила свій виступ на Підсумковому турнірі
Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася емоціями від виступу на Підсумковому турнірі, на якому одеситка дійшла до фіналу.
Слова тенісистки наводить Суспільне Спорт.
"Дуже класний тиждень для мене. Після першого матчу, напевно, не було думок, що щось може вийти, але я дісталася до фіналу. Віддала всю себе.
Хочу всім подякувати за підтримку у цей тиждень. Останній матч сезону мотивує увійти у передсезонку та показати найкращу себе у наступному році.
Хочу подякувати всім людям в Україні за підтримку. Слава Україні", – сказала Світоліна у флешкоментарі.
Нагадаємо, що 32-річна одеситка втретє в кар'єрі виступила у фіналі Підсумкового турніру, однак поступилася "нейтральній" Міррі Андрєєвій. Єдиний титул на цьому змаганні Світоліній вдалося завоювати у 2018 році.