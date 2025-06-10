Стало відомо, коли Україна зіграє у чвертьфіналі Кубку Біллі Джин Кінг

Вже 17 вересня Україна зіграє з Іспанією у чвертьфіналі Billie Jean King Cup 2025.

Про це йдеться в телеграмі Svitolina Foundation.

Формат зустрічі – два одиночні матчі та парний поєдинок, до двох виграних сетів із тайбрейками. Півфінали відбудуться 19-20 вересня, а фінал заплановано на 21 вересня.

Billie Jean King Cup Instagram

"Це протистояння стане одним із ключових у верхній половині сітки. Для України це шанс знову довести свою силу на міжнародному рівні та поборотися за вихід до півфіналу найпрестижнішого командного турніру серед жінок ", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про квитки буде оголошено вже незабаром.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна (18) перемогою над Жиль Тайхманн (96) забезпечила збірній України перший в історії вихід у фінальний раунд турніру.

Збірна України з моменту реформування Кубку Федерації в Кубок Біллі Джин Кінг у 2020 році та зміни регламенту змагань ніколи не виходила у фінальний раунд.

Фінал Кубку Біллі Джин Кінг відбудеться з 16 по 21 вересня у китайському Шеньчжені. В ньому візьмуть участь 6 команд-переможниць кваліфікаційного етапу, господарки турніру, а також минулорічні переможниці змагань, збірна Італії.