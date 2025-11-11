Бажаю успіхів нашій команді й перемог: Світоліна похизувалася стильними фото у формі збірної України

Зірка українського тенісу Еліна Світоліна приєдналася до презентації нової домашньої форми збірної України з футболу.

Спортсменка поділилася стильними фото у новій екіпіровці, підписавши їх натхненним повідомленням:

"Нова джерсі національної збірної – символ того, що ми разом. Єдина команда – на полі й серед фанів! Бажаю успіхів нашій команді й перемог. Є ідеї, чому номер 3?"

Фанати одразу помітили символізм вибору номера – третя позиція була найвищою у кар'єрі Світоліної у рейтингу WTA, тож цифра має для неї особливе значення.

Читайте також : Ванат назвав головну "суперсилу" збірної України

Нагадаємо, у новій формі збірна України проведе матчі відбору на Чемпіонат світу-2026 проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).

Раніше повідомлялося, що Сергій Ребров оголосив склад збірної України на вирішальні матчі відбору до ЧС.