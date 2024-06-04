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Продовження домінації Швьонтек, камбек Гофф: результати чвертьфіналів Ролан Гаррос

Игорь Чернявский — 4 червня, 16:25
Продовження домінації Швьонтек, камбек Гофф: результати чвертьфіналів Ролан Гаррос

Перша ракетка світу Іга Швьонтек та американка Коко Гофф (3) стали першими півфіналістками Ролан Гаррос-2024.

У чвертьфіналі Гофф здобула вольову перемогу над Онс Жабер (9), а Швьонтек без проблем розібралася з Маркетою Вондроушовою (6).

Roland Garros — Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд $24,961,000
1/4 фіналу, 4 червня

Іга Швьонтек (Польща) — Маркета Вондроушова (Чехія) 6:0, 6:2

Коко Гофф (США) — Онс Жабер (Туніс) 4:6, 6:2, 6:3

Піфінальний матч між Гофф та Швьонтек відбудеться у четвер, 6 червня. Початок — орієнтовно о 16:00. Зазначимо, що американка та полька вже провели 11 очних зустрічей. Величезна перевага на боці Іги, яка здобула 10 перемог і програла лише одну зустріч.

Учасниці другого півфіналу визначаться завтра, 5 червня. Ясміне Паоліні (15) зустрінеться з Єлєною Рибакіною (4), а у другому чвертьфіналі між собою гратимуть "нейтральні" Мірра Андрєєва та Аріна Соболенко.

Вондроушова Жабер Ролан Гаррос Іга Швьонтек Коко Гофф

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