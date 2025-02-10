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Калініна не змогла вийти до другого кола у Досі

Станіслав Матусевич — 10 лютого 2025, 14:16
Ангеліна Калініна
Ангеліна Калініна
Getty images

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (50) не змогла пробитися у друге коло турніру серії WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025 у Досі.

На старті змагань за 1 годину 7 хвилин Калініна поступилася представниці Словаччини Ребецці Шрамковій (46) з рахунком 2:6, 3:6.

На жаль, українці після хардового турніру в залі у Клуж-Напоці так і не вдалося пристосуватися до умов відкритого повітря у столиці Катару. Суперниця мала перевагу протягом усієї гри й заслужено перемогла.

Калініна за матч 1 раз подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 1 брейк. На рахунку її суперниці 3 ейси, 1 помилка на подачі та 4 брейки.

Qatar TotalEnergies Open 2025 – WTA 1000
Доха, Катар, хард
Призовий фонд: $3,654,963
Перше коло, 10 лютого

Ребекка Шрамкова (Словаччина) – Ангеліна Калініна (Україна) 6:2, 6:3

Це була третя очна зустріч тенісисток. Шрамкова веде з рахунком 2:1. У наступному колі словачка зіграє проти "нейтралки" Мірри Андрєєвої (15).

Нагадаємо, що до другого раунду турніру в Досі напередодні вийшла Марта Костюк.

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