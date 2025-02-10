Ястремська програла у першому колі престижного турніру в Досі

У понеділок, 10 лютого, українська тенісистка Даяна Ястремська (49) не змогла подолати перше коло турніру серії WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025 у Досі.

У стартовому раунді за 1 годину 34 хвилини Ястремська програла представниці США Пейтон Стернс (47) з рахунком 5:7, 3:6.

Початок матчу українка провела активно та заробила перевагу 3:0. Надалі Стернс пристосувалася до атакувального тенісу Ястремської та сама почала вести гру, змушуючи Даяну помилятися. Американка зрівняла рахунок, 4:4, і надалі кінцівку сету провела якісніше.

У другій партії перевага Стернс була вже очевидною.

Ястремська за матч 4 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 3 брейки. На рахунку її суперниці 3 ейси, 4 помилки на подачі та 6 брейків.

Qatar TotalEnergies Open 2025 – WTA 1000

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Перше коло, 10 лютого

Пейтон Стернс (США) – Даяна Ястремська (Україна) 7:5, 6:3

Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі Стернс поміряється силами з казахстанською тенісисткою Єленою Рибакіною (8)

Нагадаємо, раніше у понеділок перше коло турніру в Досі не змогла подолати інша українка, Ангеліна Калініна, яка поступилася Ребецці Шрамковій зі Словаччини.