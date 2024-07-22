Переможниця Вімблдону-2023 пропустить Олімпіаду

Чеська тенісистка Маркета Вондроушова (18) не зможе взяти участь на Олімпійських іграх-2024 у Парижі через травму руки.

Про це спортсменка повідомила у соцмережах.

"Мені дуже шкода, але за станом здоров’я я не братиму участі в Олімпійських іграх в Парижі.

Я до останнього моменту сподівалась, що вдасться виступити хоча б у парному розряді, але проблеми з рукою не пускають мене на корт.

Зараз я концентруюся на тому, щоб добре виступити на US Open, триматиму пальці схрещеними за всіх представників Чехії у Франції. Сподіваюся, скоро побачимось на корті", — написала Вондроушова.

Зазначимо, Маркета мала зіграти в одиночному розряді, а також у парному турнірі разом із Кароліною Муховою.

Вондроушова є переможницею Вімблдону-2023 та срібною призеркою Ігор-2020 у Токіо.