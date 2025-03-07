Чемпіонка Вімблдону-2023 пропустить кілька місяців через рецидив травми

Переможниця Вімблдону-2023 Маркета Вондроушова (45) зробить перерву у виступах на кілька місяців через травму плеча.

Про це повідомляє портал tennis.com.

У серпні 2024 року 25-річна чешка перенесла операцію на лівому плечі. На початку поточного сезону вона повернулася в гру і провела 8 матчів на турнірах, з яких виграла 4.

Через рецидив травми Вондроушова пропустила Australian Open-2025. Тепер проблеми продовжилися.

"Знову не виходжу на корт. Все ще борюся з травмою плеча. Хоча це нелегко, у мене є кілька місяців інтенсивних тренувань і реабілітації, щоб відновити руку. Терпіння і час – ось мої пріоритети зараз, але я вірю, що все це буде варте того. Тож, сподіваюся, скоро повернуся на корт. Дякую всім за підтримку", – написала тенісистка в соціальних мережах.

Нагадаємо, що в Досі Еліна Світоліна перемогла Вондроушову в першому колі у важкому поєдинку.